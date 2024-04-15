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общество

В Новосибирской области мигрантам запретят работать по некоторым видам деятельности

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области установлен запрет на привлечение мигрантов для работы по определенным видам деятельности.

Решение принято в целях обеспечения национальной безопасности и приоритетного трудоустройства граждан России. Соответствующее постановление подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Запрет касается торговли напитками и табачными изделиями, а также деятельности легкового такси и аренды автомобилей с водителем. Хозяйствующим субъектам предоставлено два месяца на приведение численности иностранных работников в соответствие с новыми правилами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирскую область в мае поступят 16 новых троллейбусов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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