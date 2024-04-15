В Новосибирской области создадут систему поддержки кинопроизводства до конца 2024 года

В Новосибирской области хотят создать систему поддержки кинопроизводства до конца 2024 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. министра культуры Новосибирской области Юрия Зимнякова, в регионе собираются создать совет по поддержке кино, а также систему возврата части средств, затраченных на производство фильмов в конкретном регионе — рибейт.

Подобная система рибейтов действует в Алтайском крае. Власти компенсируют кинокомпаниям часть затрат на производство фильмов, если в них отражена привлекательность региона.

Таким образом, в Новосибирской области до конца года хотят создать совет по поддержке кинематографа, а также систему рибейтов.

Помимо этого, в области планируют создать кинокомиссию, чтобы поддерживать съемочную группу при работах на территории региона.

Напомним, что жителям Новосибирска показали фильм «Сто лет тому вперед».