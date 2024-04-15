Выносили огромные баулы из суда в колонию: чем закончилось громкое уголовное дело участников картеля клиники Мешалкина

Сегодня, 15 апреля, в Центральном районном суде Новосибирска поставили точку в деле картеля из клиники Мешалкина: пять фигурантов, стоимость имущества которых исчислялось сотнями миллионов рублей, отправились за решётку. Позади красивая жизнь за сотни миллионов, но из здания суда они выходили уже с баулами. Сиб.фм – о хронологии событий многомиллиардного скандала новосибирской медицины.

Скандал с хищениями в клинике Мешалкина прогремел в феврале 2019 года. Нарушение закона о конкуренции в клинике Мешалкина были выявлены на два года раньше, после проверки ФАС. Тогда выяснилось, что ООО «Терра» и ООО «Компания Фито», поставляющие медицинские товары, вступили в картельный сговор с руководством учреждения.

Оперативники ФСБ пожаловали с обысками в дом заместителя директора по научной работе Евгения Покушалова. Его обвинили в крупной растрате или присвоении: изначально фигурировала сумма, превышающая 1 миллиард 300 миллионов рублей.

Первым был задержан и доставлен в суд Покушалов. Изначально, по версии следствия, на откатах при заключении госконтрактов он получил порядка 1,4 миллиарда рублей. Почти год топ-менеджер провёл под домашним арестом и решил заключить досудебное соглашение.

Так, медицинская ниточка вела оперативников всё дальше и дальше: Евгений Покушалов стал не единственным, кто участвовал в картельном сговоре и получал баснословные деньги, на которые даже удалось приобрести тёще квартиру в Нью-Йорке.

5 июня 2019 года Центральный районный суд отправил в СИЗО и жену руководителя научно-исследовательского центра им. Мешалкина, депутата Заксобрания Новосибирской области Александра Караськова.

Сам руководитель медицинского учреждения Александр Караськов попал в реанимацию – у него проблемы с сердцем. Однако на следующий день заслуженный кардиолог также оказался на скамье подсудимых.

Директор клиники Мешалкина увольняется со своего поста, мандата депутата его лишают к августу 2019 года из-за всплывшего неучтённого загородного особняка. Вообще за время следствия сумма причинённого ущерба постоянно растёт.

К августу 2019 года ущерб от картельного сговора оценивается уже в 1 миллиард и 800 миллионов рублей. В это же время бывшего директора НИИ патологии кровообращения имени Мешалкина Александра Караськова и его экс-заместителя, супругу Ирину Бойцову выпускают под домашний арест.

Наторговали на срок

Всё внимание СМИ и общественности сосредоточено на трёх первых фигурантах. Однако вместе с ними скамью подсудимых разделили ещё два человека. Александр Сорокин и Евгений Первушин возглавляли организации, которые занимались поставками медицинских материалов.

У каждого из них – аналогичный букет обвинений: часть 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере» и через статью 30 часть 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

До суда дело доходит только в феврале 2022 года. В процессе обвинение поддерживает лично прокурор Центрального района Новосибирска – в заседаниях участвуют и его помощники.

«Судом установлено, что с 1 сентября 2015 года по 19 февраля 2019 года, действуя в составе организованной преступной группы, используя служебное положение Караськова, обвиняемые похитили путём растраты средств федерального бюджета 1 миллиард 895 миллионов 961 тысяча и 72 рубля, что составляет особо крупный размер, — рассказала старший помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.

– Министерству здравоохранения России причинён ущерб на указанную сумму. Кроме того, Первушин, Сорокин и Караськов совершили с полученными средствами операции на общую сумму 588 миллионов 288 тысяч 472 рубля, что также составляет особо крупный размер».

И у предпринимателей, и у Александра Караськова, и у его супруги Ирины Бойцовой – один букет обвинений. Его суть в одном: предприниматели получали самые лакомые госконтракты, а сотрудники клиники Мешалкина имели с этого откаты, которые складывались в сотни миллионов рублей. О безбедной жизни говорили изъятые в пользу государства коттеджи и дорогостоящие Мерседесы.

Во время прений прокуроры запросили для организованной преступной группы реальные сроки: за присвоение астрономических сумм им грозило семь лет лишения свободы и миллионные штрафы.

В итоге отделаться условными сроками участникам картельного сговора не удалось, но и запрашиваемый срок был уменьшен почти вдовое. Судья Мария Шишкина нашла весь список предъявленных обвинений доказанным. Назначенные сроки лишь варьируются в диапазоне от 3 до 4,5 лет.

«Караськову Александру назначено 3 года 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей, Бойцовой Ирине – 3 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Первушину Евгению — 4 года 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллион рублей, Сорокину Александру — 4 года 4 месяца колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн. рублей»,

- сказано в приговоре Центрального районного суда.

Три баула

Однако это не все экономические санкции для фигурантов громкого уголовного дела. Кроме штрафов есть гражданский иск, который также был удовлетворён в рамках уголовного производства.

«Судом частично удовлетворены исковые требования представителя потерпевшего на сумму 927 миллионов 454 тысячи 684 рубля и 15 копеек»,

- добавила Оксана Толстых.

Столько денег осуждённые должны будут выплатить коллективно... Впрочем, проблем с удовлетворением этого иска, наверное, не будет: ранее был наложен арест на имущество участников картельного сговора. Только у одного из предпринимателей нашлось почти 960 миллионов. Оперативники после обысков вывозили коробки денег и с рублями, и долларами.

Из зала суда все четверо вышли уже в наручниках. Предприниматели в последний раз перед отправкой по этапу обняли жён и дочерей. Александр Караськов и Ирина Бойцова подбадривали друг друга. Надо отметить, на заседание они сразу пришли в спортивных костюмах.

Пока проходила трогательная минута проводов, группа поддержки выносила баулы для будущих заключённых. Надо сказать, что сумки были внушительными, как и те с купюрами, что изымались в богатых домах пять лет назад.

Проходя мимо журналистов, близкие и друзья заявили, что всё в этом деле сфабриковано и куплено – на какие деньги, правда, не уточнили, ведь потерпевшая сторона в этой истории – государство.