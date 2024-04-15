Жители Новосибирска обратились в Роспотребнадзор после концерта Алены Швец

После концерта Алины Швец новосибирцы обратились в Роспотребнадзор.

В Новосибирске 10 апреля прошел концерт Алины Швец в лофт-парке «Подземка».

По словам новосибирцев, которые купили premium-билеты, им пообещали вход вне очереди, а также ВИП-зону. В результате ничего из перечисленного им так и не предоставили. Об этом сообщили в Telegram-канале Ural Mash.

В том числе не предоставили и хорошую охрану, которой почти не было. На входе, по словам жителей Новосибирска, и в самом концертном зале были одни и те же охранники, которых просто перемещали из одного места в другое.

Разочарованные новосибирцы после концерта решили обратиться в Роспотребнадзор.