Биолог: Березовый сок укрепляет иммунитет и снижает уровень холестерина

Биолог рассказал, что березовый сок снижает уровень холестерина в крови.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на доцента кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Романа Опарина, березовый сок способен снижать уровень холестерина в крови.

Сок березы, по словам доцента, также очищает организм от токсинов, укрепляет иммунитет, улучшает работу печени и почек, обмена веществ, обогащает витаминами и минералами.

При этом сок не рекомендуется пить тем, кто страдает от хронических заболеваний почек или печени.

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