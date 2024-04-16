Более 40 тысяч жителей Новосибирской области обеспечат качественной водой к 2026 году

К 2026 году более 43 тысяч жителей Новосибирской области получат доступ к качественной воде.

Власти Новосибирской области продлили до 2026 года работу программы по улучшению качества водоснабжения.

По данным, которые привел на заседании правительства региона и. о. министра ЖКХ и энергетики области Евгений Назаров, общий объем финансирования программы расширили на два миллиарда 42 млн рублей. Теперь он составляет 9 миллиардов 626 млн рублей. Дополнительные средства выделили для строительства масштабных комплексов в Каргате и Барабинске, а также в рабочем поселке Чаны.

Так, к 2026 году качественной питьевой водой обеспечат более 43 тысяч человек.

Напомним, что Максим Кудрявцев стал первым новым мэром Новосибирска после отмены прямых выборов.