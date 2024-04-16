Кто такой Максим Кудрявцев? Опубликовано досье нового мэра Новосибирска

Заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев стал новым мэром столицы Сибири. Сиб.фм собрал досье на градоначальника.

Депутаты горсовета с помощью тайного голосования, 16 апреля, выбрали новым градоначальником Максима Кудрявцева. Инаугурация должна состояться через десять дней.

Сам конкурс проходил в два этапа. На первом нужно было сдать экзамен из 30 вопросов, а на втором представить программу по развитию города. Оппонентом Кудрявцева был Игорь Украинцев, который также справился с первым этапом, но проиграл в тайном голосовании.



За Максима Кудрявцева депутаты отдали 40 голосов, его оппонент Украинцев получил всего 3.

Кто такой Максим Кудрявцев?

Максим Кудрявцев родился в 1975 году в посёлке Первомайском Бийского района Алтайского края в семье педагогов: отец был директором совхоза-техникума и преподавал историю, а мать учитель химии и биологии.

После окончания школы с серебряной медалью, Кудрявцев поступил в НГТУ на специальность «Конструирование и технология электронных средств» и в НГАЭУ (ныне НГУЭУ) по направлению «Финансы и кредит».

Свою карьеру он начал как инженер связи в филиале ОАО «Сибирьтелеком», затем продвигался до должности директора филиала. В 2008 году он возглавил омский филиал компании, а позже стал директором филиала ОАО «Ростелеком».

В 2015 году Максим Кудрявцев стал вице-президентом компании и депутатом Заксобрания Новосибирской области. В 2016 году он избран депутатом Госдумы РФ и затем стал заместителем губернатора Новосибирской области в Москве, ответственным за цифровую трансформацию. Стоит отметить, что на пост мэра его посоветовал нынешний губернатор региона Андрей Травников.

В Госдуме Максим Кудрявцев выступил соавтором 45 законодательных инициатив и имеет множество наград. Он также является выпускником «Школы губернаторов». Кстати, в политических кругах ходили слухи, что его рассматривали на пост главы региона во время отставки Владимира Городецкого в 2017 году.

Во время пандемии он активно вел свои соцсети, демонстрируя свою заботу о здоровье и активный образ жизни.

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