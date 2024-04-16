Диетолог из Новосибирска заявила о смертельной опасности яиц на Пасху

О смертельной опасности яиц на Пасху рассказала диетолог.

Мария Морозова, диетолог из Новосибирска, рассказала для Сиб.фм, кому и почему запрещено употреблять пасхальные яйца.

По ее словам, к смертельному исходу могут привести яйца из-за бактерий сальмонеллы, симптомы отравления могут длиться около недели, затем инфекция может распространиться дальше и привести к большим проблемам по здоровью.

Поэтому чтобы минимизировать риски заболевания, следует варить яйцо не менее 10 минут, а также тщательно промывать их перед варкой.