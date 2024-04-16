Движение по двум дорогам Новосибирской области перекрыли из-за паводка

Из-за весеннего паводка перекрыли движение по двум дорогам Новосибирской области.

По данным пресс-службы территориального управления автомобильных дорог региона, в Новосибирской области продлен запрет на движение транспорта по дорогам через Базово в Чулымском районе и Майское-Чернаки в Краснозерском районе до 18 апреля 18.00 по местному времени.

А до вечернего времени 19 апреля действует ограничение на движение всех видов транспорта по дороге Майское-Чернаки.

Напомним, что в Новосибирске опубликован список 25 опасных участков дорог из-за тумана.