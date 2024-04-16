Экс-главу департамента транспорта Новосибирска Романа Дронова подозревают в мошенничестве

В Новосибирске подозревают в мошенничестве экс-главу департамента транспорта.

По данным-пресс службы прокуратуры Новосибирской области, возбуждено уголовное дело по факту хищения 50 миллионов рублей из бюджета города — для расследования дела на допрос доставили бывшего главу департамента транспорта мэрии Новосибирска Романа Дронова.

Сообщается, что с 2017 по 2018 года был заключен контракт на сумму в 50 миллионов рублей, где согласно документу, подрядчики должны были поддерживать светофоры в рабочем состоянии, но этого не произошло, так как все полученные деньги были направлены на другие цели.

В результате по данному делу сейчас задержали двух бывших руководителей муниципальных дорожных учреждений.

Напомним, что в настоящий момент проводятся обыски в кабинете Романа Дронова.