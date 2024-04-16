Глава СК проверит дело о смерти 70-летней пенсионерки в новосибирской больнице

Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался историей о смерти пенсионерки в больнице Новосибирска.

По данным пресс-службы следственного комитета, глава СК Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе проверки по факту смерти 70-летней пенсионерки в одной из больниц Новосибирска.

По предварительным данным, сын умершей женщины обратился за помощью в связи с тем, что считает виновными врачей, которые оказывали его матери медицинскую помощь.

Сейчас СК РФ начал проверку по данному делу.