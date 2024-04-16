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общество

Имитаторы полицейских сигналов установили на железнодорожных переездах в Новосибирской области для профилактики ДТП

Фото: пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

В Новосибирской области на железнодорожных переездах Западно-Сибирской магистрали впервые установили «шериф-балки» для профилактики дорожно-транспортных происшествий. Такие приборы устанавливаются на участках с высоким уровнем аварийности.

Приборы с красно-синими мигалками, имитирующими сигнальное устройство автомобиля ГИБДД, прикрепляют к столбу или световой опоре. «Шериф-балки» привлекают внимание водителей автотранспорта, соответственно, водители снижают скорость и понимают, что находятся в зоне повышенной опасности.

В 2024 году на железнодорожных переездах Новосибирской области установлено 9 «шериф-балок», до конца года планируют установить еще 6 таких же устройств.

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Роман Чугаев
Журналист

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