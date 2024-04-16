Итоги выборов мэра, массовое ДТП, задержание экс-чиновников: главное в Новосибирске за 16 апреля

Сиб.фм собрал очередную подборку самых важных новостей Новосибирской области за день — сегодня 16 апреля.

Сегодня в Новосибирске назвали имя нового главы города, им стал Максим Кудрявцев, получивший 40 депутатских голосов. За Игоря Украинцева проголосовали трое.

Сотрудники полиции задержали двух экс-глав муниципальных дорожных учреждений. Их подозревают в мошенничестве — в 2017 и 2018 годах организации, обслуживающие светофоры в городе, заключили контракты на 50 млн рублей с подрядчиками, но потратили деньги не по назначению.

В Кировском районе произошло массовое ДТП. На Советском шоссе 51-летний водитель Cadillac выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Lancer, за рулем которого был 38-летний мужчина. В результате удара Lancer попал под углом на Toyota Spacio, которой управляла 38-летняя женщина. Пытаясь избежать столкновения, водитель Toyota резко затормозил, и в багажник автомобиля въехал Nissan. Также Cadillac столкнулся с Toyota Land Cruiser, после чего съехал на территорию заправки и врезался в фонарный столб. Пострадали два человека.

16 апреля стало известно, что паводковые воды смыли участок дороги в Краснозерском районе между селами Майское и Чернаки. Для восстановления пути требуется около десяти тысяч кубометров грунта.

Телеканал ТНТ объявил отбор актеров для съемок четвертого сезона культового сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Поучаствовать в кастинге могут жители любых регионов России, в том числе и Новосибирской области.