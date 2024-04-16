Максим Кудрявцев стал первым новым мэром Новосибирска после отмены прямых выборов.

Сегодня, 16 апреля, состоялась сессия по выборам нового мэра Новосибирска. Депутаты с помощью тайного голосования выбрали градоначальника — Максима Кудрявцева, который занимает должность заместителя губернатора Новосибирской области.



Кудрявцев по результатам тайного голосования набрал 40 голосов депутатов из 45. Игорь Украинцев всего три. Два бюллетеня были испорчены.

Председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев ранее отмечал, что инаугурация должна состояться 26 апреля.

Напомним, выбора проходили в два этапа. В первом этапе конкурса участвовали 17 человек. Среди них провели экзамен, с которым справили только двое — Кудрявцев и Украинцев. На втором этапе они должны были показать свою программу развития города и ответить на вопросы комиссии.