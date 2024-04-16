сегодня
16 апреля, 17:56
пробки
7/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 93.58 | eur 99.79
сегодня
16 апреля, 17:56
пробки
7/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 93.58 | eur 99.79
сегодня 15:40
общество

МЧС: в Новосибирской области вода покинула 51 участок

Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирской области стабилизируется обстановка с паводком.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области, в регионе заметно улучшилась паводковая ситуация. Сейчас 51 участок региона освободился от воды.

“В Новосибирском районе в СНТ «Бурводовец» ушла вода с 15 участков, в СНТ «Рябинка» – с 20, в СНТ «Кирпичник» Мошковского района – с 10 участков, в СНТ «Обские Зори» Болотнинского района – с 6”, — передали в пресс-службе.

Однако есть и серьезные последствия — паводковые воды полностью смыли участок дороги в Краснозерском районе.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в