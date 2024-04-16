На блогершу Ивлееву возбудили дело о дискредитации ВС РФ

Анастасию Ивлееву привлекут к ответственности.

Против Анастасии Ивлеевой составили протокол о дискредитации Российской армии. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на информацию с сайта Тверского районного суда Москвы.

В результате, блогерше грозит штраф.

Причиной возникновения проблем стала скандальная полуголая вечеринка в «Мутаборе», на которую Ивлеева пригласила многих знаменитостей. После этого мероприятия у участников начались неприятности: их исключили из проектов и телепрограмм, запретили выступления, а некоторых отправили в изолятор.