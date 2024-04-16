Новосибирский актер Никита Кологривый решил «уйти в тень» после ареста

Никита Кологривый хочет на время уйти со всех проектов после скандала в Новосибирске.

Во время интервью журналистке Лауре Джугелии на канале FAMETIME TV новосибирский актер Никита Кологривый прокомментировал инцидент, который произошел с ним в родном городе. Напомним, что сибиряк устроил дебош в одной из кальянных города — подрался с персоналом и укусил официантку. За это его посадили на семь суток.

Никита рассказал, что был не в сознании в тот день и плохо помнит все свои действия, однако признает, что был неправ. После такого шумного инцидента, который разлетелся на всю страну, Кологривый решил временно уйти из киноиндустрии и хочет дождаться, когда его начнут приглашать на проекты.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что новосибирский актер Кологривый заявил, как Иван Янковский попал в сериал «Слово пацана».