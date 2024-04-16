Новосибирский ВК «Локомотив» обыграл команду из Красноярска

«Енисей» из Красноярска уступил ВК «Локомотив» из Новосибирска.

15 апреля состоялся третий матч за 5-8 места чемпионата России Pari Суперлига. Игра прошла между волейбольным клубом «Локомотив» из Новосибирска и командой «Енисей» из Красноярска.

Матч завершился со счетом 2:3 в пользу новосибирцев — (25:23, 36:34, 24:26, 27:29, 13:15).

Далее клубу из Новосибирска придется сразиться с командой «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Напомним, что «Локомотив» проиграл «Факелу» и не смог выйти в полуфинал чемпионата России.