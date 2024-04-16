Парк им. Кирова лидирует в голосовании за объекты благоустройства в Новосибирске

В Новосибирске продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На сегодня, 16 апреля, лидирует парк имени Кирова в Ленинском районе. За него отдали свои голоса более 28 тысяч новосибирцев.

На входе в парк им. Кирова работают волонтеры. Они агитируют голосовать и помогают новосибирцам это сделать: «Назовите ваш номер телефона. Какой цифровой код вам пришел? Все, ваш голос учтен». Процедура онлайн-голосования занимает минуту.

«Приятно, что наш парк лидирует. Считаем, что он необходим 343 тысячам жителей Ленинского района. Информируем о голосовании везде, где можно, вплоть до домовых и школьных чатов. Наши главные помощники, конечно, ветераны. Но не всем жителям легко дается сама процедура, поэтому мы развернули пункты голосования. Один из них находится в администрации Ленинского района, второй в ресурсном центре на ул. Станиславского, 6. Они работают по будням с 9.00 до 18.00. Если возникли трудности – обращайтесь, поможем», – сообщила заместитель главы администрации Ленинского района Анжела Данилова.

Проект благоустройства парка имени Кирова предусматривает создание новых пешеходных дорожек, устройство ограждения, озеленение. В парке, который славится танцевальными вечерами, появятся крытая танцплощадка, каток и сцена-ракушка.

«Очень люблю этот парк. Ходила сюда студенткой, потом с дочкой, а сейчас с внучкой», – вспоминает жительница района.

«Парк Кирова – любимое место всех жителей. Какие концерты у нас тут бывают! Конечно, мы хотим, чтобы здесь был новый асфальт, новая жизнь и новые локации, где будут заниматься и взрослые, и дети. Голосование поддержим и будем любоваться, тем, что получилось», – поделилась мнением руководитель КДЦ им. К.С.Станиславского Елена Запрягаева.

В перечне объектов для голосования – локации из всех районов и округа города. Победа позволит получить финансирование на работы по благоустройству уже в следующем году. Сделать свой выбор можно по 30 апреля на портале 54.gorodsreda.ru.