Разлив реки Иня показали новосибирцам спасатели

Новосибирские спасатели с помощью коптера провели мониторинг паводковой обстановки – от СНТ «Кедр» до устья реки Иня: кадрами они поделились с жителями региона.

«Заторов выявлено не было. Это значит, что лед не мог привести к подъему воды в реке. Уровень и так полноводной в этом году Ини поднялся за счет снеготаяния в полях», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Объем воды в водоеме пока не очень большой, есть подтопленные участки, с которых можно откачать излишки.

На утро 15 апреля в четырех населенных пунктах Искитимского, Карасукского, Тогучинского, Сузунского районов подтопленными оставались 46 приусадебных участков. В двух дачных обществах Новосибирского, Мошковского районов – 100. От воды освободились 60 участков в СНТ «Рябинка» Новосибирского района, 91 – в СНТ «Кедр» и 120 – в СНТ «Кирпичник» Мошковского района.

Обстановка с половодьем находится на круглосуточном контроле спасателей.

Напомним, на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас региона существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций из-за паводка.