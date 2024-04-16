Увеличить объем ремонта дорог поручил и.о. мэра Олег Клемешов

Увеличить кратно объем ремонта дорог в Новосибирске при наступлении благоприятных погодных условий поручил исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов на еженедельном аппаратном совещании.

«При наступлении благоприятных погодных условий необходимо кратно увеличить объемы ремонта дорог. Начать работы на просохших участках следует уже на этой неделе», – поставил задачу и. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов.

В Новосибирске продолжается работа по ямочному ремонту проезжей части. «В рамках экстренного устранения дефектов за прошлую неделю было отремонтировано 1424 квадратных метра проезжей части, а с начала весеннего периода – почти 10 тысяч квадратных метров проезжей части. При установлении сухой погоды объем ямочного ремонта увеличится, в том числе с использованием горячей асфальтобетонной смеси», – доложил заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска – начальник управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска Сергей Эпов.

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов отметил положительную динамику в проведении ремонта Октябрьского моста: «После ремонта крупными картами движение стало свободнее. Особенноэто заметно вечером, в час пик, при проезде с правого на левый берег. Теперь очередь Димитровского моста. Погодные условия нас задержали, тем не менее МКУ «Гормост» необходимо также выходить на ремонт крупными картами, что поможет существенно повысить пропускную способность моста», – подчеркнул Олег Клемешов.

На Димитровском мосту уже начался ремонт

В ночь с 15 на 16 апреля подрядчики приступят к поддерживающему ремонту Димитровского моста.

В выходные на мосту были произведены подготовительные работы – отфрезеровали 2 000 кв. метров проезжей части. Ночью подрядчик приступит к поддерживающему ремонту дороги с правого на левый берег. Решение вести работы только в ночное время принято, чтобы не создавать препятствий для движения транспорта.