В Новосибирске алкоголика осудят за попытку задушить медсестру в психбольнице

Пациент психбольницы Новосибирска едва не убил медработницу, отказавшуюся отдавать свой телефон и украшения.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, обвиняемый лечился в стационаре от алкозависимости. В один из дней он напал на медсестру с требованием отдать мобильник. Женщина отказалась и оказала сопротивление, за что пациент начал ее душить, а затем попытался сбежать с ее ювелирными изделиями т гаджетом общей стоимостью около 150 тысяч рублей.

Мужчину поймали, сотруднице психбольницы оказали всю необходимую помощь. Экс-пациент предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями «Покушение на убийство» и «Кража».

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