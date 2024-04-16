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вчера 22:40
общество

В Новосибирске берег озера Утиное гнездо снова завалили мусором

Фото: Сибкрай.ru

Новосибирцы пожаловались на горы отходов у озера Утиное Гнездо в Стрижах.

Последний раз субботник на участке проходил год назад. Теперь здесь опять свалка — она показалась людям сразу, как сошел снег, сообщает Сибкрай.ru. Местные жители переживают за птиц, которые прилетают к озеру гнездиться и погибают, запутавшись в пакетах.

В прошлом году в водоем и вовсе что-то сливали из трубы, появившейся здесь после ремонта улицы Кедровая.

На берегу из-за требований СанПиНа нельзя установить мусорные баки, отметили в издании и сказали, что обратились в мэрию за комментарием по ситуации.

Ранее мы рассказывали, что территории Новосибирска превращаются в свалки.

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Галина Чебыкина
Журналист

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