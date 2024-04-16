В Новосибирске клинику офтальмохирургии оснастили новым оборудованием

Высокотехнологичная медицинская помощь по профилю офтальмологии сегодня доступна в Новосибирске: филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова ежегодно обновляет и расширяет оснащение медицинской техникой, приобретая самое современное оборудование для диагностики и лечения всего спектра заболеваний глаз.

На сегодняшний день лечебная часть Новосибирского филиала МНТК насчитывает 13 специализированных отделений.

Недавно в операционном блоке здесь введена в работу уже третья микрохирургическая система для офтальмологических операций на переднем и заднем отрезке глаза. Она была установлена в новом операционном зале, введённом в работу в начале этого года – в нём хирурги 5-го офтальмологического отделения (витреоретинальной патологии) проводят сложнейшие операции на сетчатке глаза и стекловидном теле. Новая операционная оснащена самым современным оборудованием для витреохирургии, включая новейший операционный микроскоп с интраоперационным оптическим когерентным томографом. Здесь же на огромном мониторе транслируется 3D-визуализация проводимого оперативного вмешательства.

Такое оснащение обеспечивает хирургу максимально широкий набор возможностей для визуального контроля за ходом операции. Интраоперационный томограф с ультравысоким разрешением позволяет дополнить обзор микроскопа ярким и четким изображением ранее скрытых подповерхностных деталей ткани глаза.

Появление в распоряжении хирургов Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» третьей по счёту системы данного типа позволит увеличить объем проводимых операций высшей категории сложности, в первую очередь витреоретинальных. Всего же в основном комплексе клиники действуют большой и шесть малых операционных залов, где ежедневно проводится до 300 высокотехнологичных операций на органе зрения.

Всем пациентам в МНТК-Новосибирск проводится полное офтальмологическое обследование с детальным изучением всех структур глаза. Диагностика на ранних стадиях развития патологий – крайне важная составляющая постановки четкого диагноза. И те пациенты, у которых в ходе обследования выявляется необходимость в дополнительном углубленном изучении тех или иных участков глаза, направляются в отделение специализированных методов обследования.

Один из новейших приборов, имеющихся в распоряжении врачей-офтальмологов этого отделения –оптический когерентный томограф последнего поколения. В отличие от моделей-предшественников новый ОКТ позволяет проводить диагностику быстрее и точнее, он подходит для диагностики пациентов даже с плохой фиксацией взора. В определённых случаях исследование на новом приборе заменяет внутривенное введение контрастного вещества. Также новый ОКТ может, в частности, определять наличие новообразований сосудов сетчатки, что позволяет получать максимально точную послойную визуализацию структур органа зрения.

Из других важных технических новинок диагностического блока – суперсовременный сканирующий проекционный топограф, новейший прибор для расчета «искусственных хрусталиков» в самых сложных случаях.

С его помощью хирург, вместо субъективной оценки «плотности» катаракты, имеет возможность оценивать точные цифровые значения для принятия решения о сроках проведения операции. Новый топограф также позволяет дать прогноз возможных изменений на участке глаза с установленной интраокулярной линзой – в длительной перспективе, вплоть до 30 лет.

С помощью нового прибора можно производить ещё более прецизионный (максимально точный) расчёт параметров необходимой ИОЛ. Это особенно важно перед имплантацией премиальных линз, а также в сложных случаях – например, у пациентов, которым необходима замена «хрусталика» после проведенных ранее (много лет назад) рефракционных операций, таких как радиальная кератотомия или LASIK.

Важен этот прибор и в работе рефракционных хирургов: он помогает не только диагностировать кератоконус (истончение роговицы) на ранних доклинических стадиях, но и прогнозировать предрасположенность к этой патологии.

Благодаря передовым стандартам, заложенным в системе МНТК ещё её основателем, выдающимся ученым-офтальмологом, академиком Святославом Николаевичем Фёдоровым, продолжается оснащение медицинского центра современной медтехникой. Что позволяет специалистам Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» применять в диагностике и лечении офтальмологических заболеваний лучшие мировые технологии.