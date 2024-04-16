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общество

В Новосибирске МЧС показало разлив Ини с высоты птичьего полета

Фото: скриншот видео

Появились кадры Ини с высоты птичьего полета.

Спасатели МЧС России по Новосибирской области, используя дрон, проверили уровень воды Ини из-за весенних паводков. Они также напомнили, что река вместе с реками Бердь, Тара и Тартас находится сейчас в зоне ЧС, в том числе и на территории шести населенных пунктов, а также пяти садовых обществ в семи районах Новосибирской области остаются подтопленными 181 дачный и 46 приусадебных участков.

Глава новосибирского МЧС Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве сообщил, что подтопленных жилых домов сейчас нет.

Напомним, что в Новосибирске опубликован список 25 опасных участков дорог из-за тумана.

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Валерия Митрохина
Журналист

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