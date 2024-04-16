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проиcшествия

В Новосибирске полицейские спасли из пожара людей

Фото: Сиб.фм

В Центральном районе Новосибирска на улице Советской горел дом, выйти из здания жильцам помогли силовики.

Сотрудники Отдельного батальона ППС УМВД России по Новосибирску старшие лейтенанты Вадим Кривошапов и Дмитрий Гуринов, а также старший сержант Вячеслав Мечай заметили, что из вентиляционной трубы дома идет дым.

Полицейские позвонили в дежурную часть и экстренные службы, а сами незамедлительно приступили к эвакуации людней. На место для помощи жильцам прибыли экипаж Росгвардии и пожарные. Как выяснилось, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

В результате своевременных и решительных действий стражей правопорядка удалось избежать человеческих жертв и серьезных последствий, отметили в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области.

Ранее мы рассказывали, что сотрудники МЧС за неделю ликвидировали почти 60 пожаров в Новосибирске.

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Галина Чебыкина
Журналист

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