В Новосибирске рассказали, почему появилась пыль в воздухе

На улицах Новосибирска наблюдается повышенное количество пыли, обусловленное особенностями пойменных почв и неблагоприятными метеорологическими условиями. Эту информацию подтвердили представители городской администрации.

Пойменные почвы содержат различные отложения, включая обломочные материалы, песок, ил и глину. Из-за их особенностей эти почвы легко подвержены деформации, что способствует образованию пылеватых песков, особенно в условиях сибирского климата. Это может приводить к появлению оврагов, пыльных бурь, просадочных явлений и других проблем.

Для борьбы с пылью на дорогах города специалисты начали работы по уборке в конце марта. Ежедневно на линию выходят специализированные техники, такие как подметальная, вакуумно-подметальная и поливомоечная.

Также проводится регулярная помывка дорожных знаков, светофоров и ограждений. Для снижения пылеобразования весной и летом планируется использовать специальные средства, например, «Шампунь Бионорд» и «Антипыль».

Ранее Сиб.фм сообщал, что на ремонт 116 тротуаров в Новосибирске выделили 300,5 миллионов рублей.