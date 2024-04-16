В Новосибирске в Центре Мешалкина выполнили рекордно раннюю операцию годовалому ребенку

В Центр Мешалкина попал самый юный пациент, перенесший операцию Фонтена.

Как сообщила пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина, врачи сумели выполнить рекордно раннюю операцию Фонтена ребенку с единственным желудочком сердца и опасными сосудами в легких.

Малыш из Тувы перенес несколько операций по коррекции порока в один год, но в полтора года его вновь доставили в новосибирский Центр, только уже с осложнениями.

“В легком у ребенка сформировался клубок сросшихся вен и артерий, хаотично переплетенных между собой, что привело к нарушению газообмена и острой нехватке кислорода”, ― передали в Центре Мешалкина.

Тогда врачи из нескольких вариантов быстрого лечения выбрали экстренную операцию Фонтена.

По словам сердечно-сосудистого хирурга Ильи Сойнова, подобная операция тоже восстанавливает кровоток между печенью и легкими, но в таком раннем возрасте ее никто в России не проводит.

Через полгода после операции мальчика вновь осмотрели и отметили, что с ребенком все в порядке, а значит, врачи Центра справились со своей задачей.