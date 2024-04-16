В Новосибирске водитель «Кадилака» устроил массовое ДТП

Во вторник, 16 апреля, в Кировском районе Новосибирска произошло массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

По информации ведомства, инцидент случился в 12:10 на Советском шоссе в направлении Северного проезда. 51-летний водитель кроссовера Cadillac выехал на встречную полосу и столкнулся с седаном Mitsubishi Lancer, за рулем которого был 38-летний мужчина. В результате удара Lancer попал под углом на Toyota Spacio, которой управляла 38-летняя женщина. Пытаясь избежать столкновения, водитель Toyota резко затормозил, и в багажник автомобиля въехал минивэн Nissan.

Также Cadillac столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser, после чего съехал на территорию заправки и врезался в фонарный столб.

В результате происшествия пострадали водитель Cadillac и водитель с пассажиром Toyota. Обстоятельства аварии выясняют.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль врезался в трамвай №14.