В Новосибирске задержали экс-чиновников по делу о мошенничестве на 50 млн рублей

В Новосибирске бывших глав бюджетных компаний задержали за мошенничество со светофорами на 50 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудники полиции задержали двух экс-глав муниципальных дорожных учреждений. Их подозревают в мошенничестве.

Было установлено, что в 2017 и 2018 годах муниципальные учреждения, обслуживающие светофоры в городе, заключили контракты на 50 млн рублей с подрядчиками. Но потратили их не по назначению, что нанесло ущерб бюджету города в размере 50 млн рублей.

В данный момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Напомним, что в Новосибирске опубликовано видео нападения на криминального журналиста.