В Новосибирской области 16-летнюю девушку обвиняют в мошенничестве по телефону

16-летнего подростка в Новосибирской области обвиняют в телефонном мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, в Колыванский районный суд направили уголовное дело в отношении 16-летней девушки. Ее обвиняют в телефонном мошенничестве и в покушении на мошенничество.

По версии следствия, подросток встречалась с жителями Колыванского района, которым до этого звонили мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они обманывали людей, уверяя, что их родственники попали в ДТП и им нужно возместить ущерб. Полученные деньги девушка оставляла себе, а часть отправляла сообщникам.

Несовершеннолетняя успела нанести ущерб двум пожилым женщинам на общую сумму 200 тысяч рублей. Через два дня после начала своей преступной деятельности девушку задержали.

Напомним, что в Новосибирске водитель внедорожника напал на криминального журналиста.