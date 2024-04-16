В Новосибирской области более 6 000 продавцов прошли верификацию через Госуслуги на одной из крупных платформ

Авито упростил процесс подтверждения подлинности профилей через Госуслуги. Теперь этот способ верификации доступен всего в несколько кликов для всех частных пользователей и самозанятых на любой версии платформы. По завершению проверки можно получить значок «Документы проверены» или «Самозанятый».

До настоящего времени подтверждение личности можно было пройти только с мобильных устройств на Android и iOS, на которых было дополнительно установлено приложение «Госключ». По результатам проверки пользователи получали значок «Есть аккаунт на Госуслугах».

Новая возможность позволяет проходить верификацию напрямую через портал Госуслуг. Услуга доступна в личном кабинете в разделе «Управление профилем», выбрав в разделе «Подтверждение данных» проверку через кабинет Госуслуг для частных лиц или самозанятых. В период тестирования новой функцией успели воспользоваться более 30000 самозанятых и 3500 частных продавцов.

Наталья Юматова, директор по продукту департамента доверия и безопасности Авито:

«Мы были одними из первых на рынке, кто предоставил пользователям возможность пройти верификацию с помощью ЕСИА и Госключа. Согласно данным нашего недавнего опроса, больше трети покупателей доверяют именно проверке, пройденной через Госуслуги, и мы рады, что сегодня смогли упростить этот сценарий. Теперь этот способ верификации доступен всего за несколько кликов, независимо от того, каким устройством вы пользуетесь».

Бизнесменам, ведущим деятельность через платформу Авито проверка дает возможность сделать профессиональный профиль с более широким функционалом. В таком профиле можно создать дополнительные блоки с фото и описанием компании и товаров, информацией про условия доставки и оплаты, работает поиск по объявлениям.

По статистики экспертов платформы, более 90% пользователей склонны к покупкам у проверенных продавцов, чьи профили отмечены значком о пройденной проверке. В Новосибирской области уже более 6 000 пользователей прошли подтверждение личности.