В зоопарке Новосибирска показали детеныша ленивца

В Новосибирском зоопарке показали подросшего детеныша двупалого ленивца.

Этому малышу исполнилось уже пять месяцев, но до сих пор посетители зоопарка едва ли видели его. В первые месяцы жизни он почти всегда находился рядом с мамой, поэтому оставался незамеченным для публики. Теперь же он стал более самостоятельным и активно исследует окружающий мир.

По словам зоолога Марии Васениной, маленький ленивец уже умеет перемещаться по веткам, цепляясь за канаты. Среди его любимых лакомств — сельдерей, вареная морковь, картофель, груша и сочная листва.

Этот малыш — не единственный в семье. У ленивцев есть еще один детеныш, и все они хорошо ладят друг с другом, часто проводя время вместе с мамой. Иногда к ним заглядывают их соседи по вольеру — золотистые львиные тамарины, которые спокойно отдыхают рядом с маленькими ленивцами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирском зоопарке в честь Дня манула пройдет праздник с показательным кормлением животных.