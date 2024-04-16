Введен особый противопожарный режим: новосибирцам запретили жечь костры

В ряде южных районов Новосибирской области с 15 апреля установлен особый противопожарный режим, в северных он начнется 19 апреля.

Введение такого режима — вынужденная мера для снижения рисков природных пожаров, он продлится до 13 мая.

В этом месяце в регионе уже зарегистрировано 22 термоточки, 16 из которых находились в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. В МЧС отметили, что люди прибираются на своих участках и жгут траву — сейчас разведение открытого огня строго запрещено.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Физлицам придется заплатить штраф от 10 до 20 тысяч рублей — если не произошел пожар, не пострадали люди и их имущество. Юрлицу назначается штраф от 400 до 800 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, что сотрудники МЧС за неделю ликвидировали почти 60 пожаров в Новосибирске.