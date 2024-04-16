За 7 дней на Димитровском мосту в Новосибирске хотят отремонтировать 7 тысяч кв.м. дороги

В данный момент работы ведутся по направлению с правого берега на левый.

С 1 апреля на Димитровском мосту в Новосибирске ведутся ремонтные работы, которые продлятся два года. Объект находится в предаварийном состоянии.

В данный момент рабочие начали выполнять поддерживающий ремонт моста. Бригады хотят заменить 7 тысяч квадратных метров дорожного покрытия за неделю. Они будут производить работы на наиболее подверженных к разрушению участках.

В этом году планируют отремонтировать 1/2 часть переправы через Обь.

Напомним, что в Новосибирске фонтан «Мишка» запустят 25 апреля.