Жителей Новосибирска приглашают сняться в сериале нового сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»

ТНТ приглашает новосибирцев стать героем нового сезона «Мир! Дружба! Жвачка!».

Пресс-служба телеканала ТНТ сообщила, что совместно с Good Story Media объявляет открытый федеральный кастинг для съемок в четвертом сезоне популярного проекта «Мир! Дружба! Жвачка!».

Команда проекта ищет подростков от 12 до 14 лет, а также молодых людей и девушек от 20 до 24 лет для работы над четвертым сезоном.

Для того, чтобы стать участником кастинга, необходимо снять видео-визитку хронометражем до одной минуты. В ролике от участников требуется рассказать о себе, своих увлечениях и хобби, а также актерском опыте, если он имеется. После чего необходимо заполнить анкету на сайте ТНТ в разделе «Кастинги» и отправить свое видео.

Онлайн-кастинг стартует 15 апреля и продлится до 15 мая, а сами съемки сериала пройдут уже в этом году.

Заполнить анкету можно по ссылке.