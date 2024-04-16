Жители Новосибирской области должны по микрозаймам почти 98 миллиардов рублей

Эксперты рассказали, что новосибирцы должны по микрозаймам более 97 миллиардов рублей.

В Новосибирской области зафиксировали рост рынка микрозаймов, увеличилось и число выдач, и объем выданных средств.

В прошлом году в Новосибирске оформили 25,3 миллионов микрозаймов, что на 12% больше, чем в 2022 году. Общая сумма выданных средств составила 317 миллиардов рублей — на 23,4% выше прошлогоднего показателя.

В области в 2023 году доля онлайн-займов составила 94,7%, в России — 71%. Годом ранее этот показатель был 91,4%. На конец 2023 года портфель микрозаймов составил 97,9 миллиардов рублей.

«Это на 19,1% больше, чем было на 31.12.2022. На три крупнейших новосибирских МФО приходится четверть (24,5%) всего объема предоставленных микрозаймов за 2023 год по России и 16% по сумме задолженности в целом по стране», — сообщил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев BFM-Новосибирск.

Напомним, что в Новосибирске эксперт Зарипова рассказала о последствиях запрета работать в такси мигрантам