Актер Кологривый из Новосибирска сказал, что Филипп Янковский не захотел с ним работать

Актер Кологривый из Новосибирска рассказал, что Янковский-старший не захотел с ним работать.

Актер Никита Кологривый из Новосибирска, который сыграл в сериалах «Черная весна», «Пищеблок» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», в интервью журналистке Лауре Джугелии рассказал о своих отношениях с Иваном и Филиппом Янковскими. Уточним, что Иван снялся в одном проекте («Слово пацана») с Кологривым.

По словам актера, ему неинтересно, задели ли его негативные комментарии в сторону коллег по цеху Ивана. При этом отметил, что Филиппа, отца Янковского, наоборот, очень волнуют слова новосибирского артиста.

«Он сделал так, чтобы я уже не работал с ним в совместном проекте, хотя изначально там меня писали. Думаю, он испугался меня», — сообщил Кологривый, уточнив, что это его личное мнение, которое ничем не подкреплено.

Напомним, что Кологривый после СИЗО пообещал хулиганить только на съемочной площадке.