Бывшего председателя Бердской коллегии адвокатов Зуева осудили за растрату

В Новосибирске осудили экс-председателя Бердской коллегии адвокатов Михаила Зуева за растрату.

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему председателю Бердской коллегии адвокатов Михаилу Зуеву. Его обвинили в присвоении или растрате.

Было установлено, что обвиняемый в 2021 году вынес из помещения Коллегии: системный блок, клавиатуру, мышь, принтер, монитор. Брат Михаила Зуева, не подозревая о преступном замысле, помог ему в этом. Экс-председатель распорядился имуществом по своему усмотрению.

Также у Зуева был доступ к расчетным счетам Коллегии, которые складывались из денежных вознаграждений сотрудникам и взносов. Эти средства он присвоил себе.

Ущерб, который нанес экс-председатель коллегии, оценили в 450 тысяч рублей.

Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком в 3 года. Также с него взыскали 397 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске суд оставил под стражей до 20 мая экс-министра ЖКХ Архипова.