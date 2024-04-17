Финалисты первой недели конкурса «Мир глазами детей» рассказали о свои работах

Виктория, София, Анастасия и Анна поделились с Сиб.фм как выбирали темы своих рисунков, а также рассказали о своих эмоциях после прохода в финал. Проголосовать за четвёрку следующих финалистов можно уже на сайте конкурса.

Победительницы первой недели конкурса детских рисунков «Мир глазами детей» рассказали редакции о первый впечатлениях после прохода в финал, а также поделились тем, как проходил выбор темы рисунка.

Виктория Горда объяснила, как кот попал на её холст.

–Мы с подружкой поспорили, у кого красивее получится нарисовать авокадо, а потом решила нарисовать ещё и котика. Это было на занятиях по батику.

Другая участница конкурса, Софья Назимова рассказала, почему её выбор пал именно на эту птицу.

– Птица красивая, как сказочная, у нее такой хвост красивый, но только у самцов.

Анастасия Никольская объяснила почему выбрала именно тему природы в своей работе.

– Нарисовала я это рисунок потому, что я очень мечтаю побывать в горах, походить по горам, посмотреть на горы, на пейзажи Алтая, он прекрасен.

Анна Спесивцева нарисовала картину «Слёзы радости» и вот как она объяснила свой выбор.

– Нарисовала потому, что очень хочу и жду, чтобы наши братья и отцы наконец то вернулись домой к своим жёнам, родителям и детям.

Помимо таланта красиво рисовать, четвёрку финалисток первой недели объединяет и тот факт, что они очень скромные. Выход в финал удивил всех, и никто не ожидал увидеть своё имя в списке лучших.

Родители молодых дарований пожелали свои детям только победы. Однако не стоит забывать о конкуренции, ведь каждый день на участие в конкурсе присылают все больше новых работ.

Конкурс детских рисунков «Мир глазами детей» продолжает принимать работы юных художников от 3 до 14 лет. Участники могут изобразить любимые уголки Родины, символы государства, исторические события или просто свои чувства к родной стране. Конкурс позволит детям выразить свою любовь к России через творчество и увидеть, как разнообразно и удивительно они воспринимают окружающий мир.

Рисовать можно в любой технике: цветными карандашами, фломастерами, гуашью, акварелью, пастелью и так далее. Главное, чтобы работа отражала позицию мирного и дружелюбного существования на планете. К участию в конкурсе не принимаются рисунки, выполненные с применением программ для графического моделирования и дизайна.

Заявки на участие принимаются до 31 мая. Рисунки юных новосибирцев будут размещены на официальном сайте конкурса для проведения онлайн-голосования. Каждую пятницу будут выбраны три рисунка, лидирующие по количеству лайков. Работы 27 финалистов станут известны 31 мая.

Рисунки лидеров конкурса станут участниками выставки, которая пройдёт в День защиты детей, 1 июня, на Михайловской набережной. Все гости праздника смогут проголосовать за понравившуюся работу, сканировав QR-код возле экспозиции. Имена трёх победителей будут оглашены на мероприятии — они получат приятные призы.

Кроме того, автор каждой работы конкурса «Мир глазами детей» получит памятные подарки за участие на празднике от СибФМ Group.