Крупная онлайн платформа запускает программу выкупа планшетов у частных продавцов в Новосибирске

Авито запускает сервис, который позволит быстро и безопасно продать свой планшет партнеру сервиса, не прикладывая усилий для общения с потенциальными покупателями и самостоятельной продажи товара.

Как удалось выяснить журналисту Сиб.фм, после подачи частным пользователем объявления о продаже планшета Авито отправит ему предложение о выкупе устройства. Если цена устроит продавца, он сможет сразу же выбрать способ доставки гаджета партнеру сервиса. Сотрудник сможет приехать на дом или в указанное место, после чего проверит технику и переведёт оплату. Также есть возможность лично привезти планшет в сервисный центр.

Программа официального выкупа техники решает проблему нежелания тратить время на бесполезные разговоры между продавцом и покупателем, например на тему скидки. На этапе запуска в программе выкупа планшетов участвуют 25 партнеров в более чем 60 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Астрахани, Казани, Барнауле, Тюмени, Перми, Самаре и Уфе. Сервис доступен только в приложении и веб-версии платформы.

Как работает выкуп для частного продавца?

Пользователь может подать объявление о продаже планшета по стандартному пути размещения объявления на площадке. Если девайс подходит по характеристикам для программы выкупа, в объявлении о продаже появится баннер с предложением выкупа. На старте под программу выкупа попадают только устройства Apple, в дальнейшем программа может быть расширена на другие популярные бренды.

Выкупленные устройства в дальнейшем будут доступны для покупки. Партнер платформы будет проводить предпродажную подготовку устройства — проверку, диагностику, а также ремонт и устранение дефектов при их наличии.

Конкуренцию платформе смогут составить pedant.market, telemarket24. Сервисы занимаются предоставлением схожих товаров и услуг, однако pedant.market даёт своим клиентам возможность покупки гаджетов в кредит и рассрочку. Pedant.market и telemarket24 не располагают выездными специалистами которые смогут приехать, оценить и забрать вашу технику.