В Новосибирске запустят салют над оперным театром на День Победы

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, где запустят салют на День Победы.

В Новосибирске на День Победы в 2024 году запустят салют над НОВАТом. Об этом в эксклюзивном интервью Сиб.фм сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

По её словам, праздничный фейерверк запустят 9 мая в 21:50, когда на улице уже потемнеет.

«Оперный театр — символ победы. Я очень рада, что мы перенесли салют из Первомайского сквера», — поделилась Терешкова.

С её слов, мэрии города пришлось убедить руководство театра, что остатки пиротехнических снарядов не упадут на территорию НОВАТа и никому не навредят.

Помимо этого, салют запустят и на Михайловской набережной, а также в других районах города, чтобы жители смогли посмотреть на зрелищное пиротехническое шоу не только в центре.

«Во всех районах будет проходить своя программа. У взрослых людей и у мам с детьми будет возможность отдохнуть и погулять, не уезжая далеко из своего района», — отметила вице-мэр.

Также Анна Терешкова отметила, что Парад Победы состоится в 09:00 на площади Ленина, а затем пройдёт акция «Бессмертный полк».