Школьники рассказали подробности о стрельбе возле лицея в Новосибирске

В Новосибирске дети заявили, что по ним открыл стрельбу неизвестный возле 136 лицея.

В Новосибирске появилось видео, на котором слышны звуки выстрелов. Кадры появились в телеграм-канале «ЧП-Новосибирск». Как заявил корреспонденту Сиб.фм один из учащихся 136 лицея, мужчина, попавший на видео, поначалу ругается с женщиной, которая снимает у него квартиру — якобы у них возник конфликт из-за арендной платы.

«Вроде ему не заплатили и он начал орать на них с матами. Мать, которая снимала квартиру с дочерью, сказала, что ей надо зайти в квартиру за учебниками дочери, но он её не пускал», — рассказывает школьник.

В этот момент дети решили запечатлеть конфликт на камеру телефона, но это заметил мужчина и пошёл в их сторону.

«Мы стали убегать и услышали звуки выстрелов. Позже ребята попросили женщину возле магазина вызвать полицию. У мужика вроде были тюремные татуировки. Его задержали полицейские», — сказал школьник.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что сообщение о данном инциденте поступило в отдел полиции. Мужчину доставили в отдел для дальнейших разбирательств.

Новосибирцы в соцсетях стали утверждать, что патронные гильзы похожи на охолощенные, а не на боевые или травматические.