Новосибирские волонтеры спасают зайчиху с травмированной лапой

Волонтеры Новосибирска спасают раненую зайчиху.

Волонтеры из Новосибирска помогли владельцам участка в Кольцово, к которым часто приходила зайчиха с травмированной лапой. С каждым днем состояние зверька ухудшалось. Ее поймали с помощью кошколовки. После осмотра в клинике у животного обнаружили травму тазобедренного сустава.

По словам руководителя НРОО «База реабилитации животных» Анастасии Батуевой, животное могло получить травму в результате нападения собак либо из-за ДТП, но сказать точно сложно.

В данный момент зайцу необходима операция, при этом ампутация конечности не поможет.

Сейчас зайчиха находится у волонтеров, а после операции ее передадут в Дом зайца для необходимой помощи и ухода. Об этом сообщает издание «МК в Новосибирске».

Напомним, что в Новосибирской области между селами в паводок смыло дорогу.