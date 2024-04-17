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общество

Новосибирский актер Кологривый рассказал, что в женщинах любит заботу и секс

Фото: Екатерина Маринина / Сиб.фм

Никита Кологривый, актер из Новосибирска, рассказал о качествах, которые ищет в своей потенциальной возлюбленной.

У Никиты есть жена и дочка. Он поделился, что является семейным человеком, но при этом и свободолюбивым. Актер рассказал, что поспешил с браком и на момент вступления в него не был достаточно зрелым человеком. Он сообщил, что боялся признаться в том, что хочет еще «погулять».

Кологривый также рассказал и о качествах, которые ищет в своей потенциальной возлюбленной.

«Забота обо мне. Очень важно, чтобы я чувствовал, что обо мне идет забота. Кроме заботы есть еще секс, есть честные доверительные отношения, есть еще диалог — самое главное», — поделился актер в интервью с Лаурой Джугелией.

Он уточнил, что в данный момент его сердце «свободно».

Напомним, что Кологривый также рассказал о своих отношениях с Иваном и Филиппом Янковскими.

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Нина Раневская
Журналист

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