Новосибирский маньяк-потрошитель Чуплинский перестал выплачивать деньги семьям своих жертв

Маньяк-потрошитель Чуплинский из Новосибирска не платит деньги семьям своих жертв.

В Сети появилась информация о том, что экс-милиционер Евгений Чуплинский, который убил 19 девушек, перестал выплачивать компенсацию семьям своих жертв.

По решению суда Чуплинский должен был выплатить по миллиону за каждую убитую им девушку. Родные одной из жертв ежемесячно получали по 900 рублей с его пенсии, но в какой-то момент выплаты прекратились.

Напомним, что Чуплинский совершил свое первое преступление в 1998 году. Его разыскивали 20 лет. Бывший сотрудник правоохранительных органов убил и расчленил 19 женщин. И это только те убийства, которые удалось доказать, хотя сам преступник подробно описал, как расправился с 29-ю жертвами.

Задержать маньяка смогли только в 2016 году. Его вычислили по результатам ДНК-исследования.

В марте 2018 года Чуплинского признали виновным в 19 убийствах и приговорили к пожизненному заключению.