Новосибирский зоопарк приглашает пенсионеров на экскурсию и солдатскую кашу

19 апреля при поддержке фонда имени Р.А. Шило состоится праздничный концерт, посвященный Декаде пожилого человека.

В 12:00 на Центральной площади у фонтана для гостей мероприятия выступят лучшие артисты города и области, будет работать полевая кухня с настоящей солдатской кашей. С полудня до 13:00 пожилых сибиряков будут ждать в «Динопарке» (вход бесплатный), с 14:00 до 15:00 пройдут экскурсии по зоопарку — сбор у главного фонтана.

«Для всех, кто достиг возраста — женщины с 55 лет, мужчины — от 60 лет при предъявлении документа (паспорта, пенсионного удостоверения или «социальной карты») — вход в зоопарк бесплатный!» — отметили представители зоопарка.

Ранее мы показали милые фото обитателей учреждения.