Новосибирца приговорили к 14 годам за убийство заслуженного учителя России

Суд приговорил жителя Новосибирской области к 14 годам за убийство пожилой учительницы.

Новосибирский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Станислава Валькова. Его признали виновным в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину; в разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему; и убийстве из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем.

По данным следствия, Вальков 9 марта 2023 года в селе Новоникольск Усть-Таркского района проник в дом к 84-летней пенсионерке, которая возглавляла сельскую ветеранскую организацию и являлась заслуженным учителем РФ. Женщина проснулась и парень убил ее. Он вынес тело во двор, а потом украл из дома имущество на сумму около 6 тысяч рублей.

Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на 14 лет в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что в Новосибирске задержали гражданина Узбекистана, который в 2007 году убил приятеля.