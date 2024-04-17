Новые автобусы и троллейбусы оснастят видеокамерами

На заседании комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике депутаты заслушали отчёт о реализации региональной госпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» за 2023 год.

С докладом перед региональными парламентариями выступил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. Он рассказал, что общий объем финансирования программы происходит через несколько главных распорядителей бюджетных средств – Минцифры, Минтранс, Минобразования Новосибирской области – 1,628 миллиарда рублей, а кассовое исполнение – 97,6%. «Благодаря инициативе, в том числе и депутатского корпуса, была модернизирована система пожарных сигнализаций в 248 образовательных организациях», – отметил министр и добавил, что всего с 2019 по 2023 годы такие системы обновлены в 465 образовательных организациях области.

Также Сергей Цукарь рассказал, что благодаря системе оперативного мониторинга автономных дымовых пожарных извещателей – в результате работы 23 тысяч датчиков, за счёт оперативной передачи информации в единые дежурно-диспетчерские службы, в службы пожарной охраны – удалось спасти 113 человеческих жизней, в том числе 66 детей.

На улицах Новосибирска увеличивается число камер, подключенных к комплексу «Безопасный город». Сейчас в ней задействовано 2 100 камер, из них 345 с распознаванием биометрических параметров. «С октября прошлого года по текущий момент задержано 350 лиц из федерального и оперативного розыска, в том числе обнаружены и без вести пропавшие люди», – рассказал Сергей Цукарь. По информации министра, сейчас определены двадцать торговых центров, собственники которых за счёт собственных бюджетов передают видеопотоки в комплекс «Безопасный город». Это уже позволило обнаружить и задержать преступников, как отметил министр.

Также с использованием комплекса «Безопасный город» в прошлом году на территории Куйбышевского района проходила пилотная апробация системы «Лесохранитель». Это семь видеокамер, установленных на 50-70-метровых вышках с радиусом охвата около 30 километров. Во-первых, это позволило снизить на 75% число термоточек. Ведь здесь данные удавалось получать каждые 10 минут, а не каждые четыре часа, как при получении космических снимков. Во-вторых, камеры позволяют обнаружить машины и людей, например, умышленных поджигателей лесов. «В этом году проектом «Лесохранитель» мы охватываем девять пожароопасных районов. С 10 апреля 35 камер начали свою работу», – рассказал о продолжении проекта Сергей Цукарь.

Депутаты задали министру вопросы. Региональный парламентарий Александр Петрович Козлов напомнил, что пару лет назад обсуждался проект установки видеонаблюдения с пожарных самолётов. Сергей Цукарь ответил, что речь идёт о другом проекте, затрагивающем беспилотники и искусственный интеллект. «Сейчас на вооружении МЧС находятся два таких комплекса, которые задействованы при обнаружении пожаров», – рассказал министр. «Мы эти комплексы применяем не только при пожарах, но и при мониторинге паводковой обстановки», – добавил заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Заместитель председателя комитета Елена Тырина поинтересовалась планами по установке автоматической пожарной сигнализации: «248 сделано, а сохраняются ли темпы интенсивности, которые взяли? Какое финансирование на следующий год?» Министр заверил, что запланированное финансирование в объеме 200 миллионов рублей сохраняется. Также Елена Тырина спросила про камеры наблюдения в общественном транспорте: «Только в троллейбусе 29-го маршрута? Или на 29 маршрутах? На одном маршруте установили камеры?» Сергей Цукарь ответил, что троллейбусы 29-го маршрута стали пилотными. «В этом году планируем охватить все новые поставки автобусов и троллейбусов», – заверил министр.

Елена Тырина напомнила о давних планах подключить комплекс «Безопасный город» к поиску пропавших детей. Сергей Цукарь ответил, что в ближайший Международный день защиты детей как раз будут продемонстрированы возможности системы распознавания лиц для поиска детей. А на ближайшее 9 Мая в рамки металлоискателей в местах массового скопления людей также будут вмонтированы камеры, рассказал министр.

Депутаты приняли информацию из отчёта министра к сведению.