Новым мэром Новосибирска избран Максим Кудрявцев — за него проголосовали 40 депутатов

Максим Кудрявцев стал мэром Новосибирска.

В Новосибирске состоялись выборы на пост мэра Новосибирска. Самое большое количество голосов удалось получить вице-губернатору Максиму Кудрявцеву, за которого проголосовало 40 депутатов из 45 присутствующих.

За второго кандидата, Игоря Украинцева, проголосовало всего 3 человека.

Также отмечается, что во время тайного голосования было испорчено 2 бюллетеня.

Напомним, что во время представления своей программы по развитию города кандидат в мэры Максим Кудрявцев сообщил, что всем сотрудникам мэрии Новосибирска следует увеличить заработную плату.